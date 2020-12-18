Даниил Квят отреагировал на послание Пьера Гасли
Российский пилот Даниил Квят поблагодарил своего бывшего напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли за тёплое послание, которое француз адресовал ему ранее.
«Спасибо, приятель. Это было удовольствие – работать вместе с таким талантливым парнем, как ты. И очень весело», — написал Квят в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: instagram.com/danydk1
На этой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на юниора Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Гасли.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
Пьер Гасли обратился к бывшему напарнику по «Альфа Таури» Даниилу Квяту
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