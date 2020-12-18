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Даниил Квят отреагировал на послание Пьера Гасли

Даниил Квят отреагировал на послание Пьера Гасли
Авто / Формула-1 0

Российский пилот Даниил Квят поблагодарил своего бывшего напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли за тёплое послание, которое француз адресовал ему ранее.

«Спасибо, приятель. Это было удовольствие – работать вместе с таким талантливым парнем, как ты. И очень весело», — написал Квят в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: instagram.com/danydk1

На этой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на юниора Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Гасли.

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Пьер Гасли обратился к бывшему напарнику по «Альфа Таури» Даниилу Квяту
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