Вольф остался главой «Мерседеса», у него и INEOS теперь по трети акций команды Ф-1

Пресс-служба команды Формулы-1 опубликовала важное заявление относительно будущего команды. Во-первых, компания INEOS стала равноправным акционером немецкого гоночного коллектива. Во-вторых, было объявлено, что Тото Вольф продолжит руководить командой.
INEOS теперь будет принадлежать треть акций «Мерседеса» и у компании будут равные доли с Daimler и Тото Вольфом.
Стоит отметить, что для обеспечения равноправности между тремя партнёрами Daimler сократит свой текущий пакет акций на 60%, а Вольф — увеличит 30%.
«Команда останется заводской и продолжит участвовать в гонках Формулы-1 на шасси и с силовыми установками «Мерседес» в ближайшие годы», — говорится в заявлении пресс-службы.
В соответствии с новой структурой акционеров Тото Вольф продолжит исполнять обязанности руководителя и генерального директора команды ещё три года.
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