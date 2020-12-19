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Хорнер не боится, что между Ферстаппеном и Пересом возникнет конфликт

Хорнер не боится, что между Ферстаппеном и Пересом возникнет конфликт
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не видит опасности конфликта между Максом Ферстаппеном и новобранцем команды Серхио Пересом.

«Мы хотим, чтобы наши пилоты сражались близко друг к другу, но, чтобы это заканчивалось на острие. Очевидно, наша цель не увидеть борьбу между нашими гонщиками, мы пытаемся сократить отставание от „Мерседеса“.

Серхио несколько сезонов пилотировал в одной команде с Нико Хюлькенбергом и я не припомню, чтобы между ними случались трудности", — приводит слова функционера Autosport.

Напомним, 18 декабря в «Ред Булл» официально подтвердили, что новым пилотом команды станет Серхио Перес. Опытный мексиканец заменил Александера Албона. Последний останется в Милтон-Кинс в качестве резервиста и тест-пилота.

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