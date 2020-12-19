Перес обратился к Хорнеру и Марко

Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес обратился со словами благодарности к руководителю австрийской команды Кристиану Хорнеру и советнику «Ред Булл» по автоспорту Хельмуту Марко.

«Почти спустя 12 лет мы снова работаем вместе. Кристиан, спасибо за эту великолепную возможность. Хельмут Марко, очень рад и благодарен за доверие. Буду упорно работать, чтобы помочь этой команде завоевать ещё один титул», — написал мексиканец на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице Серхио в социальной сети.

Напомним, вчера, 18 декабря, «Ред Булл» официально объявил о подписании контракта с мексиканским пилотом. Перес займёт место Александера Албона. Последний в «Ред Булл» получил роль тест-пилота и резервиста.