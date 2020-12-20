Бывший тренер Квята: Даниил входит в топ-3 среди всех пилотов Ф-1 по работе на торможениях

Олег Гуськов, бывший тренер Даниила Квята, поделился мнением об экс-подопечном.



«Квяту катастрофически не хватало везения. Со сменой резины, действиями инженеров команды. При этом Даня выдал яркую концовку, выжимал максимум из этой машины. Если бы он был удачливее, то мог бы быть на подиуме и в «Имоле», и в «Сахире». Работу он выполнил на достаточно высоком уровне, почти не допускал ошибок, претензий со стороны руководства «Ред Булл» к нему быть не должно.



Даня — профессионал с большой буквы. Нормально воспринял ту ситуацию. Понимаете, талантливому гонщику надо иметь в комплекте быструю, хорошо настроенную машину и грамотную тактику на гонку. Если бы Квят ехал на «Мерседесе», он боролся бы за чемпионство. Там бы он отрабатывал талант на сто процентов. Это касается не только его, но и многих других гонщиков пелотона, которые в немецкой команде ездили бы не хуже, чем Хэмилтон и Боттас. Еще одно доказательство моих слов — замена Льюиса на Джорджа Рассела в Катаре. Тогда юниор чуть не выиграл гонку, но помешали ошибки команды. В Формулу-1 не попадают случайные люди, но не всё зависит от пилотов. Огромное значение имеют машина и инженеры.



Ещё в картинге мы сделали акцент на его подготовке на торможение, очень много работали над этим элементом. На чемпионате Европы и мира по картингу он умудрялся отъедать по 2–3 метра на торможении. Этот навык не зависит от настроек машины. Хорошо тормозит только тот, кто умеет это делать. Практически все ключевые обгоны происходят на торможении. В этом элементе Даниил, на мой взгляд, входит в топ-3 среди всех пилотов Формулы-1», — приводит слова Гуськова «Спорт-экспресс».