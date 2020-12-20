«Особенные отношения». Квят тепло высказался об «Альфа Таури»

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят тепло высказался о команде «Альфа Таури», цвета которой он защищал на протяжении большей части карьеры.

«Я бы сказал, что стал членом этой команды с 2014 года. Я не выступал за неё на протяжении всех этих лет, но знаете, это что-то вроде особенных отношений. Это моя команда.

Удивительно, какого прогресса добились парни. Теперь эта команда хороша во всём. С технической точки зрения она очень сильна. По-настоящему слабых мест больше нет. Команда прошла долгий путь, горжусь ею.



И, конечно, горжусь тем, что стал её частью в сезон, когда она впервые набрала больше 100 очков. Это важный шаг, но на этом нельзя останавливаться, чтобы оставаться конкурентоспособным в этом спорте, нужно постоянно работать. Желаю «Альфа Таури» всего наилучшего", — приводит слова Квята Nextgen-Auto.

Напомним, что по итогам сезона-2020 Квят потерял место в команде. Его заменит Юки Цунода.