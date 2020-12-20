«Особенные отношения». Квят тепло высказался об «Альфа Таури»

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят тепло высказался о команде «Альфа Таури», цвета которой он защищал на протяжении большей части карьеры.
«Я бы сказал, что стал членом этой команды с 2014 года. Я не выступал за неё на протяжении всех этих лет, но знаете, это что-то вроде особенных отношений. Это моя команда.
Удивительно, какого прогресса добились парни. Теперь эта команда хороша во всём. С технической точки зрения она очень сильна. По-настоящему слабых мест больше нет. Команда прошла долгий путь, горжусь ею.
И, конечно, горжусь тем, что стал её частью в сезон, когда она впервые набрала больше 100 очков. Это важный шаг, но на этом нельзя останавливаться, чтобы оставаться конкурентоспособным в этом спорте, нужно постоянно работать. Желаю «Альфа Таури» всего наилучшего", — приводит слова Квята Nextgen-Auto.
Напомним, что по итогам сезона-2020 Квят потерял место в команде. Его заменит Юки Цунода.
- 20 декабря 2020
-
17:43
-
17:02
-
15:59
-
14:55
-
13:51
-
12:48
-
11:56
-
10:41
-
09:50
-
00:47
- 19 декабря 2020
-
23:57
-
23:00
-
22:01
-
20:50
-
19:50
-
18:34
-
17:28
-
16:50
-
15:32
-
14:53
-
13:28
-
12:58
-
11:43
-
11:12
-
10:32
-
00:57
- 18 декабря 2020
-
23:45
-
22:59
-
21:36
-
20:25
-
20:04
-
18:30
-
17:37
-
17:10
-
17:02