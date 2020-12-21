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Цунода: моя сильная сторона — атакующий стиль и обгоны, люди будут впечатлены

Цунода: моя сильная сторона — атакующий стиль и обгоны, люди будут впечатлены
Авто / Формула-1 0
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Японский новичок «Альфа Таури» Юки Цунода, заменивший в команде россиянина Даниила Квята, поделился ожиданиями от первого сезона в Формуле-1.

«Моя сильная сторона — атакующий стиль. Уверен, что люди, которые увидят меня за рулём, будут впечатлены им. Я новичок, поэтому в первой половине сезона хочу развить свой агрессивный пилотаж, насколько это возможно, даже если буду совершать ошибки.

У моего товарища по команде [Пьера Гасли] большой опыт, и я хочу получить от него как можно больше, а также посмотреть, насколько далеко мой потенциал может меня завести.

Затем, во второй половине сезона, я хочу постараться использовать всё, что узнал, и прибавлять с каждой гонкой.

Этот год был тяжёлым, но в следующем сезона в Сузуке всё же состоится Гран-при Японии. Я бы хотел, чтобы фанаты пришли и увидели это своими глазами. Моя сильная сторона – обгоны. Хочется, чтобы болельщики посмотрели на меня и оценили их», — приводит слова Цуноды First Post.

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