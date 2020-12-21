Цунода: моя сильная сторона — атакующий стиль и обгоны, люди будут впечатлены

Японский новичок «Альфа Таури» Юки Цунода, заменивший в команде россиянина Даниила Квята, поделился ожиданиями от первого сезона в Формуле-1.
«Моя сильная сторона — атакующий стиль. Уверен, что люди, которые увидят меня за рулём, будут впечатлены им. Я новичок, поэтому в первой половине сезона хочу развить свой агрессивный пилотаж, насколько это возможно, даже если буду совершать ошибки.
У моего товарища по команде [Пьера Гасли] большой опыт, и я хочу получить от него как можно больше, а также посмотреть, насколько далеко мой потенциал может меня завести.
Затем, во второй половине сезона, я хочу постараться использовать всё, что узнал, и прибавлять с каждой гонкой.
Этот год был тяжёлым, но в следующем сезона в Сузуке всё же состоится Гран-при Японии. Я бы хотел, чтобы фанаты пришли и увидели это своими глазами. Моя сильная сторона – обгоны. Хочется, чтобы болельщики посмотрели на меня и оценили их», — приводит слова Цуноды First Post.
- 21 декабря 2020
-
11:21
-
10:09
-
09:00
-
00:47
-
00:09
- 20 декабря 2020
-
22:58
-
21:46
-
20:24
-
19:55
-
18:59
-
17:43
-
17:02
-
15:59
-
14:55
-
13:51
-
12:48
-
11:56
-
10:41
-
09:50
-
00:47
- 19 декабря 2020
-
23:57
-
23:00
-
22:01
-
20:50
-
19:50
-
18:34
-
17:28
-
16:50
-
15:32
-
14:53
-
13:28
-
12:58
-
11:43
-
11:12
-
10:32