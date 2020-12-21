«Возвращение в 2022-м». Болельщики Ф-1 назвали самые любимые моменты с Квятом

Sky Sports на своей странице в «Твиттере» решил поинтересоваться у поклонников Формулы-1, какой момент в Карьере Даниила Квята они запомнили больше всего.



Большинство из ответов касалось «зарождения Торпеды» — так прозвали Квята после его агрессивных действий в борьбе с Себастьяном Феттелем. Но были и другие разнообразные варианты.



«Германия-2019», — написал один из фанатов.



«Одно из моих любимых – Австралия-2019. Никто не оценивал его по достоинству в 2017 году, радовались, что Квята убрали из команды, а он вернулся и до конца отбивался от атак «Ред Булл». Какое возвращение», — отметил другой болельщик.



«Даниил показывает носки, которые я ему связала», — написала одна из поклонниц.



«Последний круг Гран-при Эмилии-Романьи. Обожаю», — подчеркнул ещё один болельщик Ф-1.



«Китай-2016.

Обгон Леклера в Имоле.

Конец этого сезона.

Лучшее — плейлист Spotify с песнями.

Когда он врезался во всех, было весело смотреть.

Мем, где у него сумасшедшие глаза.

Конец карьеры.

Его возвращение в 2022-м», — отмечали фанаты в комментариях.



Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.