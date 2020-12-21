Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Возвращение в 2022-м». Болельщики Ф-1 назвали самые любимые моменты с Квятом

«Возвращение в 2022-м». Болельщики Ф-1 назвали самые любимые моменты с Квятом
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Sky Sports на своей странице в «Твиттере» решил поинтересоваться у поклонников Формулы-1, какой момент в Карьере Даниила Квята они запомнили больше всего.

Большинство из ответов касалось «зарождения Торпеды» — так прозвали Квята после его агрессивных действий в борьбе с Себастьяном Феттелем. Но были и другие разнообразные варианты.

«Германия-2019», — написал один из фанатов.

«Одно из моих любимых – Австралия-2019. Никто не оценивал его по достоинству в 2017 году, радовались, что Квята убрали из команды, а он вернулся и до конца отбивался от атак «Ред Булл». Какое возвращение», — отметил другой болельщик.

«Даниил показывает носки, которые я ему связала», — написала одна из поклонниц.

«Последний круг Гран-при Эмилии-Романьи. Обожаю», — подчеркнул ещё один болельщик Ф-1.

«Китай-2016.
Обгон Леклера в Имоле.
Конец этого сезона.
Лучшее — плейлист Spotify с песнями.
Когда он врезался во всех, было весело смотреть.
Мем, где у него сумасшедшие глаза.
Конец карьеры.
Его возвращение в 2022-м», — отмечали фанаты в комментариях.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020