«Возвращение в 2022-м». Болельщики Ф-1 назвали самые любимые моменты с Квятом

Sky Sports на своей странице в «Твиттере» решил поинтересоваться у поклонников Формулы-1, какой момент в Карьере Даниила Квята они запомнили больше всего.
Большинство из ответов касалось «зарождения Торпеды» — так прозвали Квята после его агрессивных действий в борьбе с Себастьяном Феттелем. Но были и другие разнообразные варианты.
«Германия-2019», — написал один из фанатов.
«Одно из моих любимых – Австралия-2019. Никто не оценивал его по достоинству в 2017 году, радовались, что Квята убрали из команды, а он вернулся и до конца отбивался от атак «Ред Булл». Какое возвращение», — отметил другой болельщик.
«Даниил показывает носки, которые я ему связала», — написала одна из поклонниц.
«Последний круг Гран-при Эмилии-Романьи. Обожаю», — подчеркнул ещё один болельщик Ф-1.
«Китай-2016.
Обгон Леклера в Имоле.
Конец этого сезона.
Лучшее — плейлист Spotify с песнями.
Когда он врезался во всех, было весело смотреть.
Мем, где у него сумасшедшие глаза.
Конец карьеры.
Его возвращение в 2022-м», — отмечали фанаты в комментариях.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор в следующем сезоне станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.
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