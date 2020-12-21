Саудовская Аравия, где должен пройти «Дакар», закрыла границы из-за нового штамма COVID

Власти Саудовской Аравии отменили все международные рейсы на неделю, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Въезд в королевство через сушу и морские порты также приостановлен. Этот срок может быть продлён ещё на одну неделю. Об этом сообщается на сайте МИДа Садовской Аравии.

Пока не уточняется, может ли это решение поставить под угрозу проведение ралли-марафона «Дакар» 2021 года, который запланирован на период с 3 по 15 января. Ожидается, что организаторы прокомментируют этот вопрос в ближайшее время.



В конце ноября организаторы «Дакара»-2021 презентовали маршрут и подробности предстоящего ралли-марафона.



Общая протяжённость дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков. Старт и финиш состоятся в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.



Спецучастки пройдут по абсолютно новому маршруту, а скоростных прямиков по сравнению с «Дакаром»-2020 станет меньше и в плане количества, и в плане протяжённости.