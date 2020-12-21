Хьюз: Перес станет для «Ред Булл» Боттасом

Известный журналист Марк Хьюз поделился своим мнением о мексиканском гонщике Серхио Пересе и его перспективах в «Ред Булл».



«Перес с многолетним опытом работы, с его данными наконец-то получил удовольствие от действительно хорошей машины. И это в свой десятый сезон. В целом он сильный пилот.



Но восприятие — это всё, и восприятие этого сезона таково, что он был великолепен. На самом деле он такой же грозный гонщик, каким всегда был, но на гораздо более конкурентоспособной машине и с товарищем по команде Лэнсом Строллом, которому не хватает стабильности на раннем этапе карьеры. Перес же не был намного быстрее Стролла.



Подумайте об этом восприятии. Позиции Валттери Боттаса пошатнулись после очередного сезона, проигранного Хэмилтону в пух и прах. Но если поменять их местами, то успех Боттаса будет заоблачным, а восприятие Переса просядет.



Сможет ли Перес выполнить ту роль, которую возлагали в «Ред Булл» на Албона? Сможет ли он быть сильной поддержкой в гонках для Макса? Однозначно. В какой-то степени он станет для «Ред Булл» Боттасом. Сможет ли он навязать борьбу Ферстаппену? Я был бы удивлён, если бы это было так», — приводит слова Марка Хьюза GPBlog.