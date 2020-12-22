Саудовская Аравия подтвердила, что «Дакар»-2021 состоится

Правительство Саудовской Аравии заверило организаторов ралли-марафона «Дакар», что все участники мероприятия и составные части каравана — менеджмент, механики, пресса и остальные — смогут без проблем добраться до Джидды. Об этом сообщает SoyMotor.



Вчера стало известно, что власти Саудовской Аравии отменили все международные рейсы на неделю, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Въезд в королевство через сушу и морские порты также приостановлен.



Сайт «Дакара» накануне вечером не обновлялся, однако организаторы передали новости через французское издание L'Equipe, что ралли-марафон состоится в намеченные сроки с 3 по 15 января.



В конце ноября организаторы «Дакара»-2021 презентовали маршрут и подробности предстоящего ралли-марафона.



Общая протяжённость дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков. Старт и финиш состоятся в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии.



Спецучастки пройдут по абсолютно новому маршруту, а скоростных прямиков по сравнению с «Дакаром»-2020 станет меньше и в плане количества, и в плане протяжённости.