Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Цунода: когда контракт был подписан, у меня на лбу выступил пот

Цунода: когда контракт был подписан, у меня на лбу выступил пот
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Японский юниор «Альфа Таури» Юки Цунода, который заменит в следующем сезоне в команде из Фаэнцы россиянина Даниила Квята, признался, что сильно нервничал, подписывая контракт.

«Когда контракт был подписан, у меня на лбу выступил пот. Помню, как сказал им: «Я вспотел». Потому что мне приходилось изо всех сил держать ручку твёрдо, пока я выводил подпись.

Факторы, которые сыграли роль в решении взять меня в «Альфа Таури»? Думаю, доктор Хельмут Марко особенно оценил четыре гонки, которые я выиграл с поула. Но он также смотрит на то, как вы управляетесь с шинами и вашу технику обгонов», — приводит слова Цуноды GPblog.

Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020