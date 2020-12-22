Цунода: когда контракт был подписан, у меня на лбу выступил пот

Японский юниор «Альфа Таури» Юки Цунода, который заменит в следующем сезоне в команде из Фаэнцы россиянина Даниила Квята, признался, что сильно нервничал, подписывая контракт.
«Когда контракт был подписан, у меня на лбу выступил пот. Помню, как сказал им: «Я вспотел». Потому что мне приходилось изо всех сил держать ручку твёрдо, пока я выводил подпись.
Факторы, которые сыграли роль в решении взять меня в «Альфа Таури»? Думаю, доктор Хельмут Марко особенно оценил четыре гонки, которые я выиграл с поула. Но он также смотрит на то, как вы управляетесь с шинами и вашу технику обгонов», — приводит слова Цуноды GPblog.
Цунода успешно провёл свой дебютный сезон в Формуле-2. В личном зачёте он занял третье место, набрав 200 очков. Юки всего на один балл отстал от ставшего вторым Каллума Айлотта (201). Победу же в чемпионате одержал пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер (215). Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера уже подписал многолетний контракт с командой «Хаас».
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