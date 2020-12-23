Квят не попал в топ-10 гонщиков Формулы-1 в голосовании болельщиков, Хэмилтон — лучший

Болельщики Формулы-1 на официальном сайте серии выбрали лучшего пилота сезона-2020. В голосовании приняло участие 40 тысяч болельщиков, большая часть из которых в качестве лучшего гонщика поставила оценку семикратному чемпиону мира, пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.



Хэмилтон по итогам голосования набрал 8,8 балла. На 0,1 балла от него отстал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку сильнейших будущий напарник Ферстаппена Серхио Перес, выступавший в 2020 году в составе «Рейсинг Пойнт».



Российский гонщик Даниил Квят в топ-10 рейтинга не попал.



Рейтинг пилотов по итогам голосования болельщиков:



1. Льюис Хэмилтон — 8,8 балла

2. Макс Ферстаппен — 8,7

3. Серхио Перес — 8,5

4. Джордж Рассел — 8,2

5. Даниэль Риккардо — 8,0

6. Пьер Гасли — 7,8

7. Ландо Норрис — 7,8

8. Карлос Сайнс — 7,8

9. Шарль Леклер — 7,5

10. Валттери Боттас — 5,8.