Квят поздравил болельщиков с наступающим Рождеством и Новым годом

Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят обратился к болельщикам «Альфа Таури», поздравив их с наступающим Рождеством и Новым годом в видеообращении. Ролик был записан в Абу-Даби (ОАЭ), вероятнее всего, во время последнего уик-энда сезона-2020 Формулы-1.

«Привет всем! Даня с вами. Хочу воспользоваться моментом, чтобы пожелать вам весёлого Рождества и счастливого Нового года. Это был особенный и сильный год для „Альфа Таури“. Надеюсь, следующий год принесёт много радости и счастья. Надеюсь, в скором времени увидимся. Очень рад, что у меня много поддержки в „Альфа Таури“ и у команды столько болельщиков», — сказал Квят.

Соответствующее видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Напомним, в 2021 году место Квята в Фаэнце займёт Юки Цунода.