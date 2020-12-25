Sky Sports назвал замену Квята на Цуноду самым плохо скрываемым секретом года

Портал Sky Sports подвёл итоги сезона-2020 Формулы-1. Лучшим пилотом британцы назвали Льюиса Хэмилтона. Командой года — «Мерседес», отдав предпочтение немецкому коллективу в соперничестве с показавшим отличный прогресс «Маклареном». Но в списке портала оказалось и несколько забавных номинаций, например, самый плохо скрываемый секрет года.



Победу в ней одержал «Ред Булл». По оценке Sky Sports, желание австрийцев заменить Даниила Квята на Юки Цуноду было слишком очевидно.



Главной неожиданностью сезона британские журналисты назвали тот факт, что на подиуме побывали 13 различных пилотов — 65% от общего числа участников чемпионата.



Последний круг Гран-при Австрии в исполнении Ландо Норриса, позволивший ему занять третье место, признан лучшим в сезоне.



Неожиданный вопрос года: «Кто такой Франц Тост?» Его автором стал Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна.