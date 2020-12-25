Феттель назвал Арривабене самым важным для себя человеком в «Феррари»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что самым важным для него человеком за годы работы в «Феррари» стал экс-руководитель команды Маурицио Арривабене.

«Безусловно, мой гоночный инженер Риккардо Адами был очень важен. Он всегда был со мной и являлся тем столпом, на который можно опереться, ведь мы уже знали друг друга. Он понимал меня. С точки зрения работы на трассе именно он был для меня важнее всех.

Если брать более глобально, то самым важным для меня стал Арривабене. Кажется, что со стороны его понимали не все, но работать с Маркьонне было тяжело. Серджио был особенным человеком, он оказывал давление на людей и не всегда был добр с Маурицио. Но у Арривабене по-настоящему большое сердце", — приводит слова немца Sky Sports.