Тильке не считает, что авария Грожана стала следствием недостатков трассы в Бахрейне

Архитектор трасс Формулы-1 Герман Тильке прокомментировал аварию Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.
«Что угодно может сломаться при большой нагрузке. В этой аварии сошлись воедино сразу несколько факторов. Она произошла на прямой, где зоны вылета уже, а барьеры безопасности находятся параллельно трассе. Если бы угол был острее, машина просто проскользила бы по барьеру и погасила часть энергии. Перегрузка составила 53 G, что просто невероятно.
Учитывая угол удара, было бы лучше, если бы перед барьером был рассеиватель энергии, например отработанные покрышки. Но в другой аварии машина может в них застрять и это помешает эвакуации гонщика. У каждого решения есть преимущества и недостатки, так что нужно быть осторожным, чтобы не ухудшить ситуацию при других сценариях. Например, в 0,001% аварий было бы лучше, если бы человек не был пристёгнут. Но вы же не скажете, что не будете пристёгиваться после этого», — приводит слова Тильке RaceFans.
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