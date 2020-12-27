Баттон стал отцом во второй раз
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон стал отцом во второй раз. Сегодня, 27 декабря, его супруга, известная модель Бритни Уорд, родила девочку. Дочь Дженсона Баттона назвали Ленни-Монро.
«Добро пожаловать, Ленни-Монро Баттон. Мама и папа уже в восторге. У неё самые милые ямочки, как у её старшего брата Хендрикса. С Бритни всё в порядке, и она хорошо восстанавливается», — написал Баттон на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице британца в «Твиттере».
Отметим, что 40-летний Баттон в прошлом также был женат на модели. В 2014 году он женился на Джессике Мичибате, но развёлся с ней уже в 2015 году. До этого он был помолвлен с другой известной моделью Луис Гриффитс.
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