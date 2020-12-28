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В Ф-1 показали дрифт сейфти-кара. Болельщики вспомнили про Квята и Мазепина

В Ф-1 показали дрифт сейфти-кара. Болельщики вспомнили про Квята и Мазепина
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1, вспоминая самые яркие моменты прошедшего сезона, поделился видео с участие водителя сейфти-кара «Королевских гонок» Бернда Майландера, когда тот пустил свой «Мерседес» в лихой занос на одном из этапов.

«Бернд здесь босс», — подписали видео в пресс-службе Ф-1.

Болельщики остались в восторге от этого ролика, но некоторые из них в шутку посетовали, что в предстоящем сезоне, возможно, не так часто придётся видеть Майландера на трассе.

«Без Грожана, «Торпеды» и Магнуссена на решётке… мы будем не так часто видеть Бернда», — написал один из фанатов.

«Будет Мазепин», — ответил на это другой поклонник Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

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