В Ф-1 показали дрифт сейфти-кара. Болельщики вспомнили про Квята и Мазепина

Пресс-служба Формулы-1, вспоминая самые яркие моменты прошедшего сезона, поделился видео с участие водителя сейфти-кара «Королевских гонок» Бернда Майландера, когда тот пустил свой «Мерседес» в лихой занос на одном из этапов.



«Бернд здесь босс», — подписали видео в пресс-службе Ф-1.



Болельщики остались в восторге от этого ролика, но некоторые из них в шутку посетовали, что в предстоящем сезоне, возможно, не так часто придётся видеть Майландера на трассе.



«Без Грожана, «Торпеды» и Магнуссена на решётке… мы будем не так часто видеть Бернда», — написал один из фанатов.



«Будет Мазепин», — ответил на это другой поклонник Ф-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.