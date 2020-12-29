Франц Тост: гонщикам нужно три года в «Альфа Таури», чтобы выжить в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ответил на вопрос, почему Даниил Квят, Пьер Гасли и Александер Албон не смогли проявить себя, перейдя из младшей команды в основной состав «Ред Булл».



«У нас нет волшебного эликсира. Но есть гонщики, которые действительно в итоге преуспели в «Ред Булл», — Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо и Себастьян Феттель. Иногда подобное повышение проходит не так, как ожидалось. Тот факт, что Феттель перешёл в «Феррари», означал, что Квят должен был выступать за основную команду всего через сезон после дебюта. Я продолжаю подчеркивать, что гонщикам нужно три года в «Альфа Таури», чтобы выжить в «Ред Булл».

«Ред Булл» находится на совершенно другом уровне, поскольку они борются за победы и титул. Они сражаются во главе чемпионата, поэтому пилоту нужен опыт, чтобы участвовать в этом бою. Гасли также пришлось совершить этот переход внезапно, после ухода Риккардо. В подобных случаях если несколько ингредиентов окажутся неподходящими, то простого таланта может и не хватить. Если вы не на сто процентов психологически сильны, есть риск, что у вас ничего не получится.

Формула 1 — это спорт высочайшего уровня, в котором можно выжить или умереть. Вы должны преодолеть невзгоды, когда что-то не получается какое-то время. Нельзя всегда надеяться, что всё пройдёт идеально, вот так обстоят дела», — приводит слова Тоста Motorsport Magazin.