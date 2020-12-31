Марко: людям, которые асфальтировали трассу в Стамбуле, нужно вручить медаль!

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Гран-при Турции стал одним из самых интересных в сезоне из-за нового асфальта. Он предложил наградить тех, кто его укладывал.
«Я хотел бы сказать, что людям, которые асфальтировали трассу в Стамбуле, нужно вручить медаль! Не понимаю, почему лучший гонщик в мире утверждает, что пилотировать было невозможно. Получились потрясающие кадры, и условия были одинаковыми для всех. На таком асфальте «Уильямс» не скользит больше «Мерседеса». С моей точки зрения, это был отличный момент, было напряженно.
Говорите, что это не совсем Формула-1, когда пилоты проходят последний поворот на скорости 30 км/ч? Во-первых, гонщикам прилично платят, чтобы они справлялись с этим, а во-вторых, условия были одинаковы для всех.
Мы оказались главными проигравшими в Стамбуле. «Ред Булл» доминировал в каждой сессии, в первом и втором сегментах квалификации. Это была единственная гонка года, где Ферстаппену не хватило терпения. Ошибка, произошедшая при регулировке переднего крыла, на мой взгляд, не была решающей. Если бы Макс выехал с пит-стопа впереди Переса, то выиграл гонку и с таким крылом », — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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