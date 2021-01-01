Квят поделился новогодним фото в стиле Ди Каприо

Российский пилот Даниил Квят на своей странице в «Инстаграме» поздравил болельщиков с Новым годом и опубликовал фотографию в стиле Леонардо Ди Каприо.



Даниил повторил жест актёра с бокалом шампанского из знаменитой сцены фильма «Великий Гэтсби», которая после выхода ленты превратилась в мем.



«Всех с Новым годом! Спасибо за всё в 2020 году и отличного 2021-го всем», — подписал снимок Квят.

Фото доступны на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Ф-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Квят покинул команду «Альфа Таури». Руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на японского юниора Юки Цуноду.