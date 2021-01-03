Карякин: в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал седьмой результат на первом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов.
«Стартовали с определённой стратегией на этап, но по ходу гонки пришлось менять тактику и подстраиваться под текущие условия. Весь СУ был пыльный. Пыльный настолько, что в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам. Немного огорчило то, что не все участники добросовестные и ответственные — были экипажи, которые не пропускали нас на обгон, из-за этого приходилось упираться в них, ехать, что называется, «со средней скоростью потока».
В песках крайне опасно совершать необдуманные действия, поэтому я не рисковал обгонять, ведь ехали практически вслепую. Никто не знает, что может скрываться впереди: обрыв или ровная дорога. Темп получился рваный, в сегодняшних условиях мы не могли безопасно выйти на свою среднюю скорость и держать её.
На самом деле первый боевой этап оказался максимально боевым — обычно в первые дни ралли все вкатываются, анализируют, как работает машина, и в ходе гонки донастраивают её, но сегодня всё было иначе. На трассе встречали много остановившихся машин с техническими повреждениями, которые не прошли проверку. В основном причины две: пробитые колёса и порванные привода.
Навигация: Антону нравится нововведение с электронным роадбуком. Он яркий, не бликует, удобен и прост в настройке. Также в нём можно переворачивать как целую страницу, так и отдельный участок трассы. Подробнее об этом расскажем чуть позже.
Из больших минусов этапа: повторюсь про большое количество пыли и песка, которые попадают в салон и доставляют жуткий дискомфорт. Пыль покрывает всё оборудование, в том числе и приборы навигации, попадает в глаза/нос/рот, ведь мы с Антохой едем в открытых шлемах. По возвращении на бивуак в первую очередь сделаем стандартное обслуживание после этапа, а потом всю оставшуюся часть вечера и ночь посвятим работе над герметизацией кабины.
Также нужно перенастроить подвеску — скомпенсировать жёсткость пружин. Для этого сделаем немного другую конфигурацию, с помощью которой повысятся точность управления и средняя скорость», — написал Карякин на своей странице во «ВКонтакте».
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