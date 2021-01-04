Лёб рассказал о трёх проколах на первом этапе «Дакара»

Легендарный раллийный гонщик Себастьен Лёб, принимающий в 2021 году участие в ралли-марафоне «Дакар» в классе внедорожников, поделился впечатлениями от первого дня гонки, в ходе которого у него случилось три прокола, в результате чего он проиграл лидеру почти 25 минут.

«Это был один из сложнейших этапов, который мне доводилось переживать на „Дакаре“. У нас случилось три прокола, мы вынуждены были ехать медленно. Но я знал, что в случае четвёртого прокола Нани где-то недалеко. Что касается машины, то в целом она была хороша, никаких проблем. Так что, с учётом всех обстоятельств, потерять только 24 минуты не так уж и плохо. В дальнейшем мы будем атаковать. Всё возможно», — приводит слова Лёба сайт его команды.