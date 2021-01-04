Видео: как Карякин и его штурман общаются в машине на спецучастке «Дакара»

Команда Snag Racing опубликовала на своей странице в YouTube видео о том, как происходит на «Дакаре» общение между пилотом Сергеем Карякиным и штурманом Антоном Власюком.
«В этом году уральский экипаж включён в список приоритета. Это значит, что на Сергея и Антона направлено повышенное внимание со стороны организатора. В кабину мотовездехода были установлены камеры, позволяющие следить за действиями спортсменов. Ну а внезапные проверки на лиазоне (где организаторы проверяли экипировку, измеряют вес машины и общее соответствие техническим требованиям), наверное, станут регулярными.
Присутствие в списке приоритета имеет и плюсы. Так, если на каком-то спецучастке спортсмены окажутся в конце и вынуждены будут на следующий день стартовать также в конце, по обращению к организатору можно будет поднять стартовую позицию. Это большое преимущество, так как не всегда на трассе есть возможности для обгона соперников», — говорится в описании к ролику.
Видео доступно на странице Snag Racing в YouTube. Права на видео принадлежат Amaury Sport Organization.
- 4 января 2021
-
14:14
-
13:56
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
10:53
-
09:48
-
01:02
- 3 января 2021
-
23:23
-
21:35
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:56
-
20:38
-
20:14
-
20:00
-
18:40
-
18:07
-
17:00
-
16:13
-
15:37
-
14:21
-
13:47
-
12:39
-
11:52
-
10:57
-
09:54
-
00:58
- 2 января 2021
-
23:45
-
22:48
-
21:46
-
20:44
-
20:16
-
19:44