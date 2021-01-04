Видео: как Карякин и его штурман общаются в машине на спецучастке «Дакара»

Команда Snag Racing опубликовала на своей странице в YouTube видео о том, как происходит на «Дакаре» общение между пилотом Сергеем Карякиным и штурманом Антоном Власюком.



«В этом году уральский экипаж включён в список приоритета. Это значит, что на Сергея и Антона направлено повышенное внимание со стороны организатора. В кабину мотовездехода были установлены камеры, позволяющие следить за действиями спортсменов. Ну а внезапные проверки на лиазоне (где организаторы проверяли экипировку, измеряют вес машины и общее соответствие техническим требованиям), наверное, станут регулярными.



Присутствие в списке приоритета имеет и плюсы. Так, если на каком-то спецучастке спортсмены окажутся в конце и вынуждены будут на следующий день стартовать также в конце, по обращению к организатору можно будет поднять стартовую позицию. Это большое преимущество, так как не всегда на трассе есть возможности для обгона соперников», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице Snag Racing в YouTube. Права на видео принадлежат Amaury Sport Organization.