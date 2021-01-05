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Прайс выиграл свой второй этап на «Дакаре». Зачёт мотоциклистов возглавил Скайлер Хауэс

На 43-м ралли-марафоне «Дакар» завершился третий спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл Тоби Прайс. Для австралийца это вторая победа на этапах. Второе место на третьем СУ занял Лусиано Бенавидес, тройку сильнейших замкнул Маттиас Валькнер.

Лидировавший после двух спецучастков испанец Хоан Барреда Борт показал лишь 30-й результат. Общий зачёт возглавил пилот «KTM» Скайлер Хауэс.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты третьего СУ:



1. Тоби Прайс (KTM) — 03:33.23

2. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +1.16

3. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.36

4. Скайлер Хауэс (KTM) — +6.16

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +8.24

6. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +8.50

7. Франко Кайми (Volvo) — +10.04

8. Дэниел Сандерс (KTM) — +11.22

9. Руй Гонсалвеш (Sherco TVS) — +12.19

10. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +13.09…

30. Хоан Барреда Борт (Honda) — +24.49



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после третьего СУ:



1. Скайлер Хауэс (KTM) — 12:04.48.

2. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +0.33

3. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +1.28

4. Тоби Прайс (KTM) — +1.52

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +5.27…

8. Хоан Барреда Борт (Honda) — +9.02.