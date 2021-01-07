Николаев прокомментировал аварию Латегана и рассказал о «жести» на этапе

Штурман российского гонщика Виктора Хорошавцева Антон Николаев подробно рассказал о ходе пятого спецучастка «Дакара», на котором их экипаж показал 32-й результат, и прокомментировал аварию пилота «Тойоты» Хенка Латегана.



«Жесть, а не спецучасток. С самого начала пошло каменное русло, с безумной навигацией: дорожек не видно, все куда-то летят — вверх-вниз, навстречу, вдоль и поперёк. Хенк перевёрнутый… Авария практически как у тен Бринке, только яма была жёсткая. У тен Бринке была мягкая, поэтому они пролетели и врезались в другой берег, а тут экипаж Латегана просто взлетел. Есть же фото, как он свечкой встаёт на нос — и аут.



По навигации было два сложных момента: каменная речка в самом начале и когда с неё поднимаешься на плато — там был тихий ужас. Многие рассказывали, что головка там блудила минут 30, искала правильную „дырку“. Дошло до того, что эту группу догнали даже мотовездеходы, хотя стартовали через 20–30 экипажей. И всё это месиво крутилось, искало дырочку. Нашли — и дальше всё пошло как по маслу. Очень интересная, сложная навигация. День убойный для техники и организма, в конце уже голова болела, тупо хотелось есть. Быстро накидываешься энергетиками — и вроде нормально.



Колёса, что были на борту, само собой, все переколошматили, поэтому последние сто километров ехали „шёпотом“. Но все довольны», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.