Источник: в «Мерседесе» специально проиграли Гран-при Абу-Даби «Ред Булл»
Команда Формулы-1 «Мерседес» специально проиграла финальную гонку сезона 2020 года — Гран-при Абу-Даби, сообщает немецкое издание F1-Insider. Источник сообщает, что к такому же выводу пришла и команда «Ред Булл», изучив данные GPS.
При этом в «Мерседесе» не скрывали, что нарочно ограничили мощность силовой установки на 50 л. с. и в квалификации, и в гонке. В команде это объясняли проблемами с надёжностью.
«В «Мерседесе» осознанно отдали победу «Ред Булл», чтобы главные конкуренты расслабились в преддверии следующего сезона», — написал журналист F1-Insider Ральф Бах.
Источник издания сообщил, что «Мерседес» был на полсекунды медленнее, чем обычно. Таким образом, по словам источника, в команде хотели усыпить бдительность конкурентов.
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
22:50
-
22:35
-
21:55
-
20:51
-
19:50
-
19:50
-
17:53
-
16:42
-
15:48
-
14:53
-
13:54
-
12:19
-
11:58
-
11:01
-
09:50
-
01:01
- 8 января 2021
-
23:55
-
23:23
-
22:49
-
21:36
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:17
-
19:26
-
18:13
-
17:16
-
16:45
-
15:34
-
15:23
-
14:10
-
12:38
-
11:52
-
11:09
-
11:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам