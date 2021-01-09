Источник: в «Мерседесе» специально проиграли Гран-при Абу-Даби «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Мерседес» специально проиграла финальную гонку сезона 2020 года — Гран-при Абу-Даби, сообщает немецкое издание F1-Insider. Источник сообщает, что к такому же выводу пришла и команда «Ред Булл», изучив данные GPS.



При этом в «Мерседесе» не скрывали, что нарочно ограничили мощность силовой установки на 50 л. с. и в квалификации, и в гонке. В команде это объясняли проблемами с надёжностью.



«В «Мерседесе» осознанно отдали победу «Ред Булл», чтобы главные конкуренты расслабились в преддверии следующего сезона», — написал журналист F1-Insider Ральф Бах.



Источник издания сообщил, что «Мерседес» был на полсекунды медленнее, чем обычно. Таким образом, по словам источника, в команде хотели усыпить бдительность конкурентов.