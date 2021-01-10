Российская мотогонщица Нифонтова рассказала, сколько стоит участие в «Дакаре»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова подробно рассказала о стоимости участия в ралли-марафоне «Дакар».
«Сколько стоит участие в „Дакаре“? Это, пожалуй, самый частый вопрос про знаменитую гонку. Он немного конкурирует с вопросом про призовые, но с этим все просто — с учётом затрат на гонку, призовых, можно сказать, нет. Ими можно пренебречь.
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А подробнее рассказать, сколько стоит двухнедельный турпоход с возможностью поиздеваться над собой и техникой, пожалуй, интересно.
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Сразу небольшое отступление. В этом посте не буду брать стоимость техники, подготовки, экипировки и прочего. Только затраты на непосредственное участие.
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Итак, начнём со стартовых взносов за гонщиков. Самый дешёвый вариант оказаться в стартовом листе „Дакара“ — это заявиться в зачёт Оriginal by Motul на мото или квадро без механиков и команды. Это обойдётся в € 15,7 тыс. Если везёте с собой автобус-техничку — плюс € 4,5 тыс. Если внедорожник ассистанса — плюс € 2,5 тыс. Если хотите спать в кемпере с удобствами, то ещё € 7 тыс. За каждого члена команды (а в одной техничке должно быть минимум двое) — плюс € 10 тыс. Итого для мото с командой цена начинается от € 37 тыс. Но не забываем про билеты на самолёт, проживание в отеле, аренду навигации, питание и т.п.
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Стартовый взнос в авто — € 26,6 тыс. Технички и механики стоят одинаково для всех. Но, с учётом того что для обслуживания авто и экипажа нужно гораздо больше человек и техники, общая стоимость начинается где-то от € 100 тыс.
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Лёгкие багги не сильно отстают от авто. Стартовые — € 24,6 тыс. Общая стоимость за команду тоже около € 100 тыс. И это я считаю приблизительный минимум, а не уверенную среднюю сумму.
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Грузовики — по € 39,4 тыс. за штуку, плюс по € 10 тыс. за огромные грузовики-технички. По € 10 тыс. за каждого члена команды (в „КАМАЗе“ команда из около 70 человек). Тут уже бюджеты переваливают за € 1 млн.
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Что входит в стартовые взносы? Доставка техники из Европы на пароме в Саудию, страховка гонщиков, управление таможенными процедурами, питание на бивуаке, разрешение использовать лого участника „Дакара“ и всякая мелкая ерунда.
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Конечно, в рамках поста сложно всё разложить по полочкам в деталях, но вы теперь имеете хотя бы общее представление о стоимости этого удовольствия.
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У кого-то ещё осталось желание попасть на «Дакар»?» — написала Нифонтова в своей группе во «ВКонтакте».
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