Брабек выиграл седьмой этап «Дакара», Флоримо вышел в лидеры в зачёте мотоциклистов

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился седьмой спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл американский пилот Рикки Брабек. Второе место занял Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, тройку сильнейших замкнул Скайлер Хауэс.



Флоримо благодаря второму месту на этапе возглавил генеральную классификацию. Лидировавший до этого Тоби Прайс показал лишь седьмое время, упустив первое место в общем зачёте.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты седьмого СУ



1. Рикки Брабек (Honda) — 04:37.44

2. Росс Бранч (Yamaha) — +2.07

3. Дэниел Сандерс (KTM) — +2.19

4. Сэм Сандерлэнд (KTM) — +2.52

5. Дэниел Сандерс (KTM) — +3.14…

7. Тоби Прайс (KTM) — +5.05

14. Хоан Барреда Борт (Honda) — +8.57…

16. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +10.17…



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после седьмого СУ



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 28:51.31

2. Тоби Прайс (KTM) — +0.01

3. Сэм Сандерлэнд (KTM) — +2.11

4. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +2.34

5. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +7.29

6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +10.18.