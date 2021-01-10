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Карякин: день не совсем задался, минус три колеса

Карякин: день не совсем задался, минус три колеса
Авто / Дакар 2021 0

Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» в классе мотовездеходов, поделился впечатлениями от преодоления седьмого спецучастка, в ходе которого ему удалось показать только 14-е время.

«Друзья, привет! Сегодня день у нас не совсем задался, не так, как бы мы хотели его провести. Минус три колеса. Попали в колею, и в этой колее лежали камни. В них всё пробили. Как бы это ни звучало, но так и есть. Ехали все там, но почему-то нам повезло чуть меньше. Это „Дакар“. Проиграли сегодня достаточно много времени. Но мы не отчаиваемся, это „Дакар“. Хотя, конечно, хотелось бы другого», — сказал Карякин на видео, размещённом на телеграм-канале команды Snag Racing.

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