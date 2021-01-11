Прайс стал вторым на восьмом этапе «Дакара», он ехал с шиной на самодельной заплатке

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился восьмой спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл пилот «Хонды» Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, упрочивший своё лидерство в общем зачёте. Вторым стал Тоби Прайс, который до этого этапа всего секунду уступал чилийцу.



Прайс смог финишировать на этапе и проиграть Флоримо всего минуту, хотя ему пришлось самостоятельно наложить заплатку на шину своего байка.

Третьим на этапе финишировал Рикки Брабек. Он уступил почти три минуты. Один из лидеров генеральной классификации Ксавье де Султре, представляющий Husqvarna, сошёл с дистанции.

Права на видео принадлежат A.S.O. Посмотреть видео можно на странице Тоби Прайса в "Твиттере".

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты восьмого СУ



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – 03:08.40

2. Тоби Прайс (KTM) — +1.05

3. Рикки Брабек (Honda) — +2.50

4. Сэм Сандерленд (KTM) — +3.46

5. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +5.29

6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +5.47

7. Дэниел Сандерс (KTM) — +6.29

8. Маттиас Валькнер (KTM) — +6.32

9. Скайлер Хауэс (KTM) — +6.53.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после восьмого СУ



1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – 32:00.11

2. Тоби Прайс (KTM) — +1.06

3. Сэм Сандерленд (KTM) — +5.57

4. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +12.58

5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +16.05

6. Рикки Брабек (Honda) — +17.42.

7. Скайлер Хауэс (KTM) — +19.20.