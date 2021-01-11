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Лёб сошёл с «Дакара»-2021, последние запасные шины отдали его напарнику

Лёб сошёл с «Дакара»-2021, последние запасные шины отдали его напарнику
Авто / Дакар 2021 0
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Французский гонщик Себастьен Лёб был вынужден сойти с дистанции «Дакара»-2021, сообщает пресс-служба команды Bahrain X-Raid Xtreme.

Во время восьмого этапа соревнований француз остановился после 81 километра из-за двух проколов и отсутствия запасного колеса.

Однако причиной схода стало то, что во время седьмого этапа ралли-марафона грузовик поддержки, перевозивший запчасти автомобилей Лёба и испанца Нани Ромы, повредил заднюю ось и не смог добраться до финиша этапа. В итоге команда приняла решение предоставить оставшиеся запасные колёса Нани Роме, занимавшему пятую позицию после седьмого этапа ралли-марафона.

После двух проколов, полученных на восьмом этапе, Лёб был вынужден сойти с дистанции, поскольку у команды не оказалось необходимого количества запасных шин.

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