Гран-при Бахрейна откроет сезон-2021 Формулы-1, этап в Имоле – второй в календаре

Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте опубликовала обновлённую версию календаря на сезон-2021 года. Гран-при Австралии в нём перенесён на конец ноября. Открывать сезон будет этап в Бахрейне.
Вторым в текущей версии календаря значится этап в Имоле. Однако для его проведения необходимо будет получить одобрение Всемирного совета по автоспорту.
Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021:
1. Гран-при Бахрейна — 28 марта
2. Гран-при Эмилии-Романьи — 18 апреля *
3. Этап будет определён позднее — 2 мая
4. Гран-при Испании — 9 мая
5. Гран-при Монако — 23 мая
6. Гран-при Азербайджана — 6 июня
7. Гран-при Канады — 13 июня
8. Гран-при Франции — 27 июня
9. Гран-при Австрии — 4 июля
10. Гран-при Великобритании — 18 июля
11. Гран-при Венгрии — 1 августа
12. Гран-при Бельгии — 29 августа
13. Гран-при Нидерландов — 5 сентября
14. Гран-при Италии — 12 сентября
15. Гран-при России — 26 сентября
16. Гран-при Сингапура — 3 октября
17. Гран-при Японии — 10 октября
18. Гран-при США — 24 октября
19. Гран-при Мексики — 31 октября
20. Гран-при Бразилии — 7 ноября
21. Гран-при Австралии — 21 ноября
22. Гран-При Саудовской Аравии — 5 декабря
23. Гран-при Абу-Даби — 12 декабря.
* — Название этапа официально не утверждено.
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