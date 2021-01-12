Экипаж из Саудовской Аравии ответил на обвинения Карякина в жульничестве на «Дакаре»

Испанский штурман Ориоль Видаль Монтихано, выступающий на «Дакаре»-2021 в экипаже с пилотом из Саудовской Аравии Салехом Аль-Саифом, прокомментировал обвинения со стороны россиянина Сергея Карякина.



Накануне российский пилот обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. Карякин не назвал фамилии гонщика. Однако в его классе выступают два гонщика из Саудовской Аравии. При этом местный пилот Салех Аль-Саиф показал на этапе четвёртое время и идёт восьмым в общем зачёте.



«Эти заявления — просто фейк. Мне грустно читать их от пилота, который подобно нам не обладает бюджетом на уровне заводских экипажей.

За нами следуют люди, которые являются нашими поклонниками, они предлагают нам кофе, чай до и после этапов, что-то ещё в этом роде. Мы стараемся сделать хорошую гонку и показать всё, на что способны, как и Сергей, в рамках правил.

Кстати, на всех спецучастках мы должны закрыть наши телефоны в специальном ящике организаторов, так что не можем связаться с кем-либо», — приводит слова штурмана RacingLifeNews.