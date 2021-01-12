Чех Лопрайс ответил на критику камазовца Мардеева насчёт поведения на этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2021 0
Чешский гонщик Алеш Лопрайс прокомментировал жалобы пилота «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева на то, что долго не пропускал россиянина вперёд на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. По словам Мардеева, Лопрайс уже не в первый раз поступает подобным образом.
«Перед нами был внедорожник, и Айрат его просто не видел. Я всегда пропускаю ребят из «КАМАЗ-мастера», спросите у Андрея Каргинова, Эдуарда Николаева. Ребята просто не видели, что было передо мной. Сегодня на трассе было очень много пыли, в камнях я ехал очень осторожно», — приводит слова Лопрайса пресс-служба российской команды.
На девятом спецучастке «Дакара» Мардеев показал второе время, а Лопрайс — четвёртое. В генеральной классификации они занимают вторую и четвёртую позиции.
Мардеев: упёрлись в Лопрайса, он в очередной раз долго не пускал нас
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:44
-
20:27
-
19:59
-
18:53
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
17:06
-
16:19
-
15:33
-
15:00
-
14:14
-
13:22
-
12:56
-
11:38
-
11:10
-
10:15
-
09:00
-
00:58
-
00:44
- 11 января 2021
-
23:56
-
22:54
-
21:24
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
19:51
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
18:31
-
18:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам