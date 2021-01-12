Чех Лопрайс ответил на критику камазовца Мардеева насчёт поведения на этапе «Дакара»

Чешский гонщик Алеш Лопрайс прокомментировал жалобы пилота «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева на то, что долго не пропускал россиянина вперёд на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. По словам Мардеева, Лопрайс уже не в первый раз поступает подобным образом.



«Перед нами был внедорожник, и Айрат его просто не видел. Я всегда пропускаю ребят из «КАМАЗ-мастера», спросите у Андрея Каргинова, Эдуарда Николаева. Ребята просто не видели, что было передо мной. Сегодня на трассе было очень много пыли, в камнях я ехал очень осторожно», — приводит слова Лопрайса пресс-служба российской команды.



На девятом спецучастке «Дакара» Мардеев показал второе время, а Лопрайс — четвёртое. В генеральной классификации они занимают вторую и четвёртую позиции.

Мардеев: упёрлись в Лопрайса, он в очередной раз долго не пускал нас