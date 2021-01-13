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Брабек выиграл 10-й этап «Дакара». В мотозачёте вновь сменился лидер

Брабек выиграл 10-й этап «Дакара». В мотозачёте вновь сменился лидер
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился 10-й спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл Рикки Брабек. Вторым стал Хоан Барреда Борт. Третьим на этапе финишировал Кевин Бенавидес.

Лидировавший до сегодняшнего дня в общем зачёте Хосе Игнасио Корнехо Флоримо на 252-м километре спецучастка попал в аварию. Пилот «Хонды» не пострадал и смог продолжить движение, но из-за этого проиграл на этапе свыше 17 минут.

После 10-го этапа генеральную классификацию возглавил Бенавидес, на вторю позицию вышел Брабек, Флоримо – третий.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 10-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 03:12.33
2. Хоан Барреда Борт (Honda) — +3.15
3. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +5.11
4. Скайлер Хауэс (KTM) — +5.48
5. Маттиас Валькнер (KTM) — +5.56
6. Дэниел Сандерс (KTM) — +9.07
7. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +11.09
8. Сэм Сандерленд (KTM) — +12.37
9. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +15.08
… Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +17.42.

Дакар 2021. Этап 10, Неом - Аль-Ула
Мотоциклы (СУ - 342 км)
13 января 2021, среда. 08:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после 10-го СУ

1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +40:20.08
2. Рикки Брабек (Honda) — +0.51
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.07
4. Сэм Сандерленд (KTM) — +10.36
5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +15.40
6. Скайлер Хауэс (KTM) — +29.38
7. Дэниел Сандерс (KTM) — +30.55
8. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +40.41.

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