Брабек выиграл 10-й этап «Дакара». В мотозачёте вновь сменился лидер

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 завершился 10-й спецучасток в зачёте мотоциклов. Его выиграл Рикки Брабек. Вторым стал Хоан Барреда Борт. Третьим на этапе финишировал Кевин Бенавидес.



Лидировавший до сегодняшнего дня в общем зачёте Хосе Игнасио Корнехо Флоримо на 252-м километре спецучастка попал в аварию. Пилот «Хонды» не пострадал и смог продолжить движение, но из-за этого проиграл на этапе свыше 17 минут.



После 10-го этапа генеральную классификацию возглавил Бенавидес, на вторю позицию вышел Брабек, Флоримо – третий.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 10-го СУ



1. Рикки Брабек (Honda) — 03:12.33

2. Хоан Барреда Борт (Honda) — +3.15

3. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +5.11

4. Скайлер Хауэс (KTM) — +5.48

5. Маттиас Валькнер (KTM) — +5.56

6. Дэниел Сандерс (KTM) — +9.07

7. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +11.09

8. Сэм Сандерленд (KTM) — +12.37

9. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +15.08

… Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +17.42.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после 10-го СУ



1. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +40:20.08

2. Рикки Брабек (Honda) — +0.51

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) – +1.07

4. Сэм Сандерленд (KTM) — +10.36

5. Хоан Барреда Борт (Honda) — +15.40

6. Скайлер Хауэс (KTM) — +29.38

7. Дэниел Сандерс (KTM) — +30.55

8. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +40.41.