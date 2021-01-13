Стролл — старший: Лэнс в «Астон Мартин» благодаря своим результатам

Лоуренс Стролл, владелец команды «Астон Мартин» и отец пилота Лэнса Стролла считает, что его сын полностью заслуживает места в коллективе.



«Контракт Лэнса с „Астон Мартин“ — следствие его результатов на протяжении всей карьеры и тот факт, что на пути к титулу Формулы-3 он побил все рекорды. В прошлом году он завоевал поул в Турции на мокрой трассе, когда всё зависело от мастерства пилота. Этот результат и лидерство в гонке на протяжении 30 кругов с преимуществом в 20 секунд говорят сами за себя.



В прошлом сезоне Лэнс дважды был на подиуме. Думаю, он мог победить в Монце, если бы не оказался на рестарте с грязной стороны трассы. Мы знаем, к чему приводит подобное, но он смог приехать на подиум, несмотря на пробуксовку на старте. После этого был подиум в Бахрейне. Он многого добился для 22-летнего парня. Он доказал, что заслуживает места в Формуле-1. Результаты Лэнса на трассе на 100% оправдывают его присутствие в команде. Если бы он не был моим сыном, то никто бы не задавался вопросом, почему он получил контракт», — приводит слова Лоуренса Стролла RaceFans.