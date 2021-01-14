Камазовец Сотников – о претензиях Лопрайса: это не по-спортивному

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал претензии со стороны Алеша Лопрайса, который пожаловался на то, что на 10-м этапе «Дакара»-2021 российский гонщик намеренно не пропускал его.

«Думаю, у него напряжённая ситуация в генеральной классификации. Но нужно понимать, что все грузовики стартовали в 30 секундах друг от друга, и ты автоматически попадаешь в эту зону. Не логично сигналить людям, которые едут друг за другом в пыли и друг другу мешают. Это не является фактом того, что ты кого-то догнал, а просто едешь и у тебя есть хороший ориентир.

Это не по-спортивному. Когда есть интервал минута или две, и ты реально ходом догнал – да. Тут слов нет. Обязан пропустить. Тебя догнали, ты должен понимать. Всё-таки мы все друг друга хорошо знаем. Просто у Лопрайса идёт острая борьба с Мартином, и Алеш почему-то думал, что его пытались сдержать. Но у нас никаких договорённостей с Мациком нет. Это просто гонка. Лопрайс прекрасно видел, что все едут в пыли. И позади него тоже. Антон Шибалов, например, подъезжал к Алешу, но не сигналил ему. Все понимали, что упёрлись друг в друга и ждали момента, когда будет участок пошире, чтобы можно было обгонять.

Сегодня были сигналы, я не отрицаю. Но они были на ограничении скорости в 30 км/ч. А радиус действия фиксирующего прибора 200 метров. Соответственно, при езде со скоростью 28 км/ч она держалась очень долго, наверное, на протяжении первых 100-150 километров. Поэтому можно было со старта нажимать сигнал, но это не разумно», — сказал Сотников в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер».

Права на видео принадлежат A.S.O и «КАМАЗ-мастеру». Посмотреть видео можно в YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».