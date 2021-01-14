«Альпин» определилась с названием болида Ф-1, его окончательную ливрею покажут в феврале

Сегодня, 14 января, концерн «Рено» провёл виртуальную конференцию, посвящённую ближайшим планам и стратегии развития. Помимо прочего публике был представлен промежуточный вариант ливреи болида команды Формулы-1 «Альпин», выполненной в чёрном цвете с использованием французского триколора.



Как было сообщено во время мероприятия, окончательную ливрею «Альпин» покажет на презентации машины в феврале. Также стало известно, что болид команды на сезон-2021 получит индекс A521.

Кроме того с сегодняшнего дня все аккаунты команды Ф-1 «Рено» сменили название на «Альпин».

Видео доступно на странице «Альпин» в "Твиттере".

Ранее стало известно, что многолетний руководитель Сириль Абитебуль покинул команду, при этом он не получил другой должности. Генеральным директором «Альпин» станет Лоран Росси.