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Лидер «Дакара» Сотников рассказал, как их экипажу пришлось менять колесо

Лидер «Дакара» Сотников рассказал, как их экипажу пришлось менять колесо
Авто / Дакар 2021 0
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для его экипажа сложился предпоследний день ралли-марафона «Дакар»-2021.

«Один из самых сложных этапов этого ралли. Спецучасток был насыщен каменистыми руслами, много времени ехали по камням и берегли колеса. Мацик сегодня ехал быстрее всех, но после трансфера увидели его за заменой колеса. Мы же не стали менять свой режим, продолжали ехать в своём темпе. С нашими ребятами встретились на втором трансфере и продолжили движение к финишу.

Последние 100 км были секции сложных дюн в скалистой местности. Местами камни на спуске были невидимыми, и так мы зацепили колесо. Пытались доехать, но за 30 км до финиша колесо перестало держать давление и пришлось менять», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.

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