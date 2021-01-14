Лидер «Дакара» Сотников рассказал, как их экипажу пришлось менять колесо

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников рассказал, как для его экипажа сложился предпоследний день ралли-марафона «Дакар»-2021.



«Один из самых сложных этапов этого ралли. Спецучасток был насыщен каменистыми руслами, много времени ехали по камням и берегли колеса. Мацик сегодня ехал быстрее всех, но после трансфера увидели его за заменой колеса. Мы же не стали менять свой режим, продолжали ехать в своём темпе. С нашими ребятами встретились на втором трансфере и продолжили движение к финишу.



Последние 100 км были секции сложных дюн в скалистой местности. Местами камни на спуске были невидимыми, и так мы зацепили колесо. Пытались доехать, но за 30 км до финиша колесо перестало держать давление и пришлось менять», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.