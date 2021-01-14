«Мерседес» привлечёт в молодёжную программу перспективного датчанина
Руководство «Мерседеса» намерено подписать в молодёжную программу команды датского юниора Фредерика Вести, сообщает GrandPX.news. По сведениям источников, стороны после многомесячных переговоров очень близки к соглашению.
Дела молодого гонщика ведёт экс-менеджер бывшего пилота Ф-1 Кевина Магнуссена Дорте Риис Мадсен. Ни он, ни представители «Мерседеса» не комментируют появившуюся информацию.
Вести в минувшем сезоне впервые выступал в Формуле-3. В дебютном сезоне он защищал цвета команды Prema, завоевав для неё три победы и один поул. По итогам чемпионата Фредерик занял четвёртое место в общем зачёте.
Напомним, через программу «Мерседеса» в последние годы прошли Паскаль Верляйн и Эстебан Окон, а Джордж Расселл по-прежнему является её частью.
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
21:44
-
21:06
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
18:52
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05
-
11:28
-
09:27
-
00:38
-
00:11
- 13 января 2021
-
23:53
-
23:00
-
22:03
-
20:52
-
19:58
-
19:30
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
17:20
-
16:50
-
15:59
-
15:17
-
13:57
-
13:35
-
13:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам