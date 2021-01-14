«Мерседес» привлечёт в молодёжную программу перспективного датчанина

Руководство «Мерседеса» намерено подписать в молодёжную программу команды датского юниора Фредерика Вести, сообщает GrandPX.news. По сведениям источников, стороны после многомесячных переговоров очень близки к соглашению.

Дела молодого гонщика ведёт экс-менеджер бывшего пилота Ф-1 Кевина Магнуссена Дорте Риис Мадсен. Ни он, ни представители «Мерседеса» не комментируют появившуюся информацию.

Вести в минувшем сезоне впервые выступал в Формуле-3. В дебютном сезоне он защищал цвета команды Prema, завоевав для неё три победы и один поул. По итогам чемпионата Фредерик занял четвёртое место в общем зачёте.

Напомним, через программу «Мерседеса» в последние годы прошли Паскаль Верляйн и Эстебан Окон, а Джордж Расселл по-прежнему является её частью.