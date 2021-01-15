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Аргентинец Бенавидес стал победителем «Дакара» в мотозачёте

Аргентинец Бенавидес стал победителем «Дакара» в мотозачёте
Авто / Дакар 2021 0
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте мотоциклов завершили заключительный, 12-й спецучасток. Лидировавший до сегодняшнего дня Кевин Бенавидес уступил американскому гонщику Рикки Брабеку лишь 2 минуты и 17 секунд, чего аргентинскому пилоту хватило, чтобы стать победителем всей гонки.

Претендовавший на общую победу Сэм Сандерленд уступил на финальном этапе и Брабеку, и Бенавидесу, заняв в итоговой генеральной классификации третье место.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 12-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 02:17.02
2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.17
3. Маттиас Валькнер (KTM) — +4.13
4. Скайлер Хауэс (KTM) — +5.49
5. Дэниел Сандерс (KTM) — +7.11
6. Мартин Михек (KTM) — +9.05
7. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +10.31
8. Хоан Педреро Гарсия (KTM) — +10.40
… Сэм Сандерленд (KTM) — +13.07
… Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.48.

Дакар 2021. Этап 12, Янбу-эль-Бахр - Джидда
Мотоциклы (СУ - 200 км)
15 января 2021, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Рикки Брабек
Honda
02:17:02
2
Кевин Бенавидес
Honda
+2:17
3
Маттиас Валькнер
KTM
+4:13

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты общего зачёта

1. Кевин Бенавидес (Honda) — +47:18.14
2. Рикки Брабек (Honda) — +4.56
3. Сэм Сандерленд (KTM) — +15.57
4. Дэниел Сандерс (KTM) — +38.52
5. Скайлер Хауэс (KTM) — +52.33
6. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +58.30
7. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1:16.39
8. Штефан Свитко (KTM) — +1:43.07
9. Мартин Михек (KTM) — +2:22.37
10. Маттиас Валькнер (KTM) — +2:32.12

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