Аргентинец Бенавидес стал победителем «Дакара» в мотозачёте

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте мотоциклов завершили заключительный, 12-й спецучасток. Лидировавший до сегодняшнего дня Кевин Бенавидес уступил американскому гонщику Рикки Брабеку лишь 2 минуты и 17 секунд, чего аргентинскому пилоту хватило, чтобы стать победителем всей гонки.
Претендовавший на общую победу Сэм Сандерленд уступил на финальном этапе и Брабеку, и Бенавидесу, заняв в итоговой генеральной классификации третье место.
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 12-го СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 02:17.02
2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.17
3. Маттиас Валькнер (KTM) — +4.13
4. Скайлер Хауэс (KTM) — +5.49
5. Дэниел Сандерс (KTM) — +7.11
6. Мартин Михек (KTM) — +9.05
7. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +10.31
8. Хоан Педреро Гарсия (KTM) — +10.40
… Сэм Сандерленд (KTM) — +13.07
… Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.48.
«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты общего зачёта
1. Кевин Бенавидес (Honda) — +47:18.14
2. Рикки Брабек (Honda) — +4.56
3. Сэм Сандерленд (KTM) — +15.57
4. Дэниел Сандерс (KTM) — +38.52
5. Скайлер Хауэс (KTM) — +52.33
6. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +58.30
7. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1:16.39
8. Штефан Свитко (KTM) — +1:43.07
9. Мартин Михек (KTM) — +2:22.37
10. Маттиас Валькнер (KTM) — +2:32.12
- 15 января 2021
-
11:19
-
10:21
-
09:08
-
00:53
- 14 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
22:47
-
21:44
-
21:06
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
18:52
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05
-
11:28
-
09:27
-
00:38
-
00:11
- 13 января 2021
-
23:53
-
23:00
-
22:03
-
20:52
-
19:58
-
19:30
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:49