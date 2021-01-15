Аргентинец Бенавидес стал победителем «Дакара» в мотозачёте

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 лидеры в зачёте мотоциклов завершили заключительный, 12-й спецучасток. Лидировавший до сегодняшнего дня Кевин Бенавидес уступил американскому гонщику Рикки Брабеку лишь 2 минуты и 17 секунд, чего аргентинскому пилоту хватило, чтобы стать победителем всей гонки.



Претендовавший на общую победу Сэм Сандерленд уступил на финальном этапе и Брабеку, и Бенавидесу, заняв в итоговой генеральной классификации третье место.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты 12-го СУ



1. Рикки Брабек (Honda) — 02:17.02

2. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.17

3. Маттиас Валькнер (KTM) — +4.13

4. Скайлер Хауэс (KTM) — +5.49

5. Дэниел Сандерс (KTM) — +7.11

6. Мартин Михек (KTM) — +9.05

7. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +10.31

8. Хоан Педреро Гарсия (KTM) — +10.40

… Сэм Сандерленд (KTM) — +13.07

… Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +17.48.

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты общего зачёта



1. Кевин Бенавидес (Honda) — +47:18.14

2. Рикки Брабек (Honda) — +4.56

3. Сэм Сандерленд (KTM) — +15.57

4. Дэниел Сандерс (KTM) — +38.52

5. Скайлер Хауэс (KTM) — +52.33

6. Лоренсо Сантолино (Sherco TVS) — +58.30

7. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1:16.39

8. Штефан Свитко (KTM) — +1:43.07

9. Мартин Михек (KTM) — +2:22.37

10. Маттиас Валькнер (KTM) — +2:32.12