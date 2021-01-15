Чагин прокомментировал победный хет-трик «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин прокомментировал уверенную победу команду на ралли-марафоне «Дакар»-2021.



«Две недели сложнейшего соперничества на маршрутах Саудовской Аравии завершились победой российской команды! На пьедестале почёта три экипажа команды „КАМАЗ-мастер“. Рад, что в этом году до финиша добрались все четыре машины. Да, не всем сопутствовала удача на этапах, были технические сложности, сложно было и физически бороться с непростыми условиями, но это „Дакар“. И победу одерживает тот, кто смог дотерпеть, превозмочь себя.



Поздравляю с первой победой в карьере экипаж Дмитрия Сотникова! Ребята молодцы, проявили себя с наилучшей стороны. Здорово провели гонку и экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Показал командную работу Андрей Каргинов, чётко работая на общий результат команды. Но этой победы не было бы без слаженной работы всего коллектива „КАМАЗ-мастер“. Мы благодарны нашим партнёрам за сотрудничество в непростое время! Спасибо нашим многочисленным болельщикам, переживавшим за команду всё это время! Ваша поддержка помогала нам на протяжении всего „Дакара“», — приводит слова Чагина пресс-служба „КАМАЗ-мастера“.