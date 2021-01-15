Мардеев: было классно бороться с ребятами на «Татре» и «Ивеко», выгрызать у них 3-е место

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал окончание ралли-марафона «Дакар»-2021, на котором его экипаж занял третье место.



«Очень сложный для нас был „Дакар“. В 2019 году мы достаточно быстро сошли, 2020-й пропустили и вот спустя два года вернулись. Вначале было очень непросто, нужно было снова влиться в эту дакаровскую тему. Было очень много проблем с навигацией, темпа не было высокого… Потеряли немало времени на первых этапах. Потом собрались, начали бороться, атаковать.



Благодарю ребят на „Татре“ и „Ивеко“ за борьбу, с ними было классно бороться. Пришлось выгрызать эту третью позицию, чтобы вернуться на дакаровский подиум», — приводит слова Мардеева телеграм-канал Cross-Country Rally.