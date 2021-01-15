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«Ред Булл» вспомнил свои зимние ливреи после показа «Альпин». Болельщики выбрали лучшую

«Ред Булл» вспомнил свои зимние ливреи после показа «Альпин». Болельщики выбрали лучшую
Авто / Формула-1 0
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Накануне команда Формулы-1 «Альпин» показала болельщикам промежуточную зимнюю ливрею своего болида, на это отреагировали в «Ред Булл». Пресс-служба австрийского коллектива опубликовала на официальной странице в «Твиттере» подборку экспериментальных раскрасок, которые использовались на предсезонных тестах в 2015-м, 2018-м и 2019-м.

«Вспоминаем наши зимние ливреи», — подписали снимки в «Ред Булл».

Фото доступно на странице «Ред Булл» в "Твиттере".

Под публикацией команда разместила опрос и предложила выбрать лучшую из этих ливрей. В голосовании, на момент написания новости, приняло участие 13 139 человек. Большинство (40,8%) отдали предпочтение варианту 2018 года. На втором месте оказалась ливрея 2019-го (34,4 %). Наименее интересной пользователи «Твиттера» посчитали самую первую экспериментальную ливрею «Ред Булл», за неё проголосовало 24,8%.

«Альпин» определилась с названием болида Ф-1, его окончательную ливрею покажут в феврале
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