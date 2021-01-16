Триумфаторы «Дакара» из «КАМАЗ-мастера» обратились к читателям «Чемпионата»
Авто / Дакар 2021 0
Победители ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков, представители команды «КАМАЗ-мастер» обратились к читателям «Чемпионата», поблагодарив своих болельщиков за поддержку.
«Передаём огромный привет всей аудитории «Чемпионата». За освещение, за то, что болели, переживали, нервничали. Мы наконец везём эту победу домой», — сказал победитель «Дакара» Дмитрий Сотников.
Вместе с ним послание читателям «Чемпионата» записывали Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Айрат Мардеев.
Напомним, команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу на ралли-марафоне «Дакар» в пятый раз подряд и в восемнадцатый в истории. Второе место завоевал экипаж, возглавляемый Антоном Шибаловым. Тройку лучших замкнул Айрат Мардеев. Андрей Каргинов финишировал седьмым.
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