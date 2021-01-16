Николаев: организм даёт о себе знать — здесь болит, там болит, тут защемило…

Штурман Виктора Хорошавцева Антон Николаев поделился впечатлениями от прошедшего ралли «Дакар»-2021, на котором их экипаж показал 24-й результат в зачёте внедорожников.



«Прилетев домой и лёжа в кровати в горизонтальном положении, начинаешь думать, как бы сегодня опять стартовать. В дальнейшем начинаешь понимать, что организм даёт о себе знать: здесь болит, там болит, тут защемило… Пока шла гонка, организм не давал никаких поводов усомниться в своей стойкости, а дома начал об этом говорить. Теперь начинаешь понимать, что каждый день мы боролись не с соперниками, а с собой: своими мыслями, чувствами, физическим состоянием, концентрацией… Это была даже не борьба, а совместные действия, которые привели наш экипаж на финиш „Дакара“. Мы получили очень хороший результат, 24-е место, а Виктор Геннадьевич стал третьим в зачёте новичков, что очень почётно.



Что касается нашей команды X-Raid, то, пожалуй, это лучшая команда в мире. Ни один экипаж не был обделён вниманием механиков и руководителей. Мне в этой команде очень комфортно. Механизм работает, как классные швейцарские часы. Было очень приятно, когда вся команда вышла на подиум приветствовать Виктора после его финиша. Огромная благодарность команде за работу, которую они проделали на этом „Дакаре“, выполнили до него и, надеюсь, будут делать дальше. Спасибо», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.