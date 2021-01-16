Джордан: на месте руководства «Мерседеса» указал бы Льюису на дверь

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что руководству «Мерседеса» стоит вести себя более жёстко при переговорах с Льюисом Хэмилтоном.



«У меня отличные источники, на которые я могу полагаться на сто процентов, и у меня есть здравый смысл. Кроме того, я всё ещё хорошо знаком с Формулой-1 и регулярно созваниваюсь с Берни Экклстоуном.



Очевидно, что стороны расходятся во мнениях относительно условий. Я слышал, что Льюис хочет получить больше, чем „Мерседес“ готов платить. Кроме того, Льюис хочет влиять на решения в команде. На месте боссов „Даймлера“ я бы указал Льюису на дверь. Либо он соглашается с условиями, либо до свидания.



Я вспоминаю, что сказал Берни Экклстоун после смерти Айртона Сенны. Он был шокирован и подавлен, но он первым вернул себе самообладание и сказал: „Хватит плакать, незаменимых людей нет“, — приводит слова Эдди Джордана F1-Insider.