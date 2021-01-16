Эдди Джордан: «Астон Мартин» допустил ошибку, подписав контракт с Феттелем

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан читает, что «Астон Мартин» совершил ошибку, подписав контракт с Себастьяном Феттелем. Напомним, Феттель заменит в составе команды Серхио Переса.



«Феттель мне нравится, но я думаю, что «Астон Мартин» допустил ошибку, подписав с ним контракт. Последние два года против Леклера Феттель выглядел жалко. Не знаю, почему он выглядел так плохо. Ведь до этого он выиграл четыре титула чемпиона мира. Но думаю, что он уже прошёл свой пик. Я бы оставил Переса.



Лэнс Стролл? Он похож на кота в мешке. Никогда не знаешь, что тебя ждёт внутри. Иногда он выступает хорошо, иногда очень плохо. Это что угодно, но только не стабильность», — приводит слова Эдди Джордана F1-Insider.